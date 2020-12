Como os sites de apostas ganham dinheiro?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de dezembro de 2020.

Observando o aumento do número de Casas de Apostas Brasileiras nos últimos anos, pode-se dizer que o negócio é lucrativo. Como muitos apostadores continuam a apostar e ganhar, as casas de apostas estão ganhando bilhões. Muitos apostadores se perguntam como elas obtêm lucro quando continuam a pagar aos clientes e a dar vários incentivos.

Um equívoco comum é que os sites de apostas esportivas só lucram quando os apostadores perdem suas apostas. As casas de apostas administram um negócio de sucesso transformando lucros em probabilidades e garantindo que o montante seja equilibrado. Não importa se o apostador ganha ou perde, a casa tem lucro.

As odds não se destinam apenas a representar a probabilidade dos resultados de cada evento, mas também a refletir a publicidade dos próprios bookmakers. Qualquer casa com odds fixas visa garantir que cada resultado seja suportado na proporção certa para gerar lucro seja qual for o resultado. Isso garante que você sempre encontrará boas chances de desempenho se jogar contra a máquina.

Como os cassinos onde os jogos são manipulados para garantir que a casa sempre ganhe, os sites de apostas esportivas utilizam matemática simples para garantir seu sucesso a longo prazo.

As principais empresas de apostas esportivas, como a 22Bet, empregam uma equipe de analistas de risco que determinam as chances reais dos três resultados (Vencedor A, Empate, Vencedor B) de uma partida levando em consideração a forma dos principais jogadores e lesões, juiz, vantagem da torcida em casa, formação de ambas as equipes, resultado de partidas anteriores entre as equipes, etc.

O objetivo das apostas esportivas é investir da forma mais uniforme possível. Se o público deseja apostar em um determinado lado, os criadores de probabilidades precisam mudar a linha para conseguir alguma jogada no outro time. As apostas do público em geral respondem às opiniões dos outros. É por isso que você vê tantos indivíduos “entrando na onda” do time vencedor.

As casas de apostas manipulam suas chances, para garantir uma vantagem para si mesmas. É por isso que apostadores qualificados vão atrás de apostas de valor. Nem sempre é aconselhável presumir que probabilidades baixas são um meio seguro de obter lucro. Para ficar mais seguro, aposte em apostas esportivas que tenham um spread menor. As probabilidades em um spread menor são muito mais próximas da probabilidade real do resultado de um evento.

Por outro lado, as apostas acumuladas dão mais vantagem ao bookmaker do que ao apostador. No que diz respeito às apostas acumuladas, você está simplesmente aumentando o lucro das casas de apostas. É por isso que eles podem fornecer bônus do acumulador, apostas garantidas e até mesmo reembolso do acumulador.

Os acumuladores oferecem boas recompensas quando você ganha, mas geralmente são apostas de valor insatisfatório, e quanto mais apostas você acumular ao longo do acumulador, mais vantagem terá o agenciador. Por isso, cuidado com esse tipo de aposta.