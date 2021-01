Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de janeiro de 2021.

Montes Claros América Vôlei retoma atividades e anuncia novo auxiliar técnico

Montes Claros – O elenco do Montes Claros América Vôlei se reapresentou com novidade, na manhã desta segunda-feira (4), após recesso de fim de ano e já foca na sequência de jogos contra adversários diretos na Superliga 2020/21. Antes de entrar em quadra para as atividades, atletas e comissão técnica realizaram os testes de antígeno para a Covid-19, com todos os resultados negativos. Na próxima sexta-feira (8), o Coelho encara o Sesi-SP, às 21h30, no ginásio Tancredo Neves, com transmissão ao vivo do SporTV.

Segundo o treinador Fabiano Preturlon, a sequência de jogos será fundamental neste início de ano e destaca que o momento agora é virar a chave, bem como aproveitar a semana de trabalho.

“Jogo de adversário direto contra um time jovem, que cresceu na competição e está sabendo jogar com duas peças mais experientes, o Murilo comandando a quadra como líbero e o Alan Patrick um dos mais velhos do grupo, dando uma sustentação para a garotada. São garotos que têm qualidade, alguns estiveram comigo na seleção brasileira sub-19 e foram para o mundial. Precisamos ter muito cuidado com o time, respeitar, não é porque é garoto que vamos fazer corpo mole”, ressaltou.

Ainda de acordo com Magoo, o primeiro turno serviu de aprendizado, e o time ganhou corpo ao decorrer da competição, além de ter demonstrado evolução . “Eu tenho um balanço positivo de todos os atletas. A dedicação é enorme, não tenho o que reclamar. Isso vem do fruto do trabalho que estamos fazendo e depende muito do nosso dia a dia. No início, claro, perdemos alguns jogos, mas era início de Superliga, sem dois jogadores titulares; faz muita diferença. Hoje, estamos mais equilibrados, com pouco mais de tempo e jogos. O time tende a crescer com isso. É continuar nessa crescente”, concluiu.

NOVIDADE NO ELENCO

O Moc América anunciou, ainda na manhã desta segunda, a contratação do novo auxiliar técnico para a sequência da temporada. Bernardo Assis chega a convite de Magoo. No currículo, atuou como levantador até 2012, jogando cinco Superligas e integrando as seleções brasileiras de base.

Após encerrar a carreira de jogador, ele passou a estudar e se tornou treinador em 2016. Esteve no Botafogo-RJ entre 2016 e 2018. Nos últimos dois anos, trabalhou no São José dos Campos e assumiu as equipes sub-21, além de auxiliar o time adulto. Bernardo falou da chegada ao plantel americano e espera ajudar o time americano a conquistar os objetivos.

“A torcida pode esperar muito trabalho. Eu, tecnicamente, estaria de férias e abri mão assim que o Magoo me fez este convite. Desde então, venho acompanhando os últimos jogos para me integrar e poder ganhar tempo de conhecer a equipe antes mesmo de chegar. Gostei muito dos últimos jogos, da evolução que vem tendo, da forma que vem se comportando e criei muitas expectativas para este returno”, destacou.