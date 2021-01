Foto mostra último encontro de mãe e filhas antes da morte por Covid-19

A idosa britânica Maria Rico, de 76 anos, decidiu encurtar sua vida para poder se despedir das filhas. Internada com Covid-19, com oxigênio administrado através de uma máscara, ela pediu à equipe médica que retirasse o equipamento que a mantinha estável para falar com a família pela última vez. A idosa morreu meia hora depois, no último 1º de novembro. Ela e a filha mais velha, Anabel Sharma, de 49 anos, estavam internadas no hospital Leicester Royal, ambas infectadas pelo coronavírus. O caso foi noticiado pela imprensa local nesta semana.

“Minha mãe pediu que tirassem a máscara dela e eles disseram: ‘Assim que tirarmos, você não terá muito tempo’. Ela disse, ‘sim, eu sei disso, mas já tive o suficiente'”, conta Anabel. A outra filha de Maria, Susana Sharma, foi autorizada a participar da despedida com uso de equipamentos de proteção. “Nós seguramos a mão dela até o último suspiro”, lembra.

Anabel divulgou a foto com a mãe nas redes sociais, pedindo para que as pessoas se conscientizem em relação à pandemia, que avança em torrente na Europa e, em especial, no Reino Unido, onde vivem. “Passamos cerca de cinco minutos com ela quando ela conseguiu falar, depois ela perdeu a consciência. Ela nos disse que não tinha medo de morrer, que estava pronta. Disse que eu precisava lutar muito porque tinha os filhos em casa”, disse Anabel.

Maria residia junto à filha, ao cunhado, e aos três netos, que tem idade de 10, 12 e 22 anos. De acordo com Anabel, a suspeita é de que uma das crianças da casa tenha se infectado na escola e, por consequência, repassado a doença à família. O funeral da idosa foi transmitido online para que Anabel, que ainda estava internada à época, pudesse acompanhar.