Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de janeiro de 2021.

MG – Menino de 12 anos que vendia pastéis é morto por causa de R$1 em Minas

MG – Um menino de 12 anos que vendia pastéis e outros salgados de casa em casa na cidade de Rubim, no Vale do Jequitinhonha, foi assassinado a facadas por uma mulher de 39 anos, que tem problemas mentais. O motivo teria sido uma cobrança no valor de R$ 1, que a suspeita ficou devendo para o garoto. O crime ocorreu nessa quarta-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar, Kaike Júnior Moreira da Silva vendeu pastéis para os filhos da suspeita e, na hora de conferir o valor pago, viu que faltava R$ 1. Ele, então, cobrou o dinheiro. Houve uma discussão entre a vítima e as crianças, mas como não conseguiu o dinheiro, o menino deu as costas e foi embora. Nesse momento, a mãe das crianças foi atrás do adolescente e deu uma facada nas costas dele.

Já ferido, o menino saiu pela rua pedindo ajuda e caiu na calçada. Ele foi levado por policiais e um morador da cidade para o Hospital São Vicente de Paulo, em Rubim. No local, ele recebeu os primeiros socorros e seria transferido para o Hospital Deraldo Guimarães, em Almenara, na mesma região, mas ele não resistiu e morreu ainda em Rubim.

Após o crime, a suspeita se trancou dentro de um quarto da casa e deixou cinco facas do lado de fora, em uma janela. Uma das facas estava suja de sangue. Ela não queria sair da residência e os policiais precisaram ficar por horas negociando com a suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência, foi necessário algemar a mulher, já que ela parecia estar transtornada e demonstrava agressividade. A suspeita tentou unhar um dos policiais e resistiu à prisão. Foram necessárias técnicas de controle de contato para conseguir detê-la.

A mulher relatou aos policiais que a vítima teria agredido o filho dela por estar faltando R$ 1 de troco. Ela foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Almenara, na mesma região.

Kaike era um menino tranquilo e tocava pandeiro em um projeto social

O corpo de Kaique Silva foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Almenara. A funerária Teofilo Otoni, de Almenara, informou que o velório e o enterro do adolescente deve ser realizado ainda nesta quinta-feira (7). A prefeitura da cidade vai arcar com os custos do sepultamento, já que a família não teria condições financeiras para isso.

A assistente social de Rubim, Samara de Carvalho Souto, contou que a família tem uma condição financeira ruim e sempre foi acompanhada pelos serviços de saúde e de assistência social do município. Segundo ela a mãe de Kaike não trabalha e tem mais duas filhas crianças. “A família recebe cestas básicas da prefeitura e é feito um acompanhamento constante para ajudá-los. O kaike estava vendendo salgados há pouco tempo. A mãe está muito abalada”, conta a assistênte social. .

Ainda de acordo com ela, o adolescente era bem ativo e participava de aulas de músicas oferecidas pelo governo, ele tocava pandeiro e participava de outras atividades culturais e sociais em Rubim. O mãe do menino não recebia pensão alimentícia, já que o pai dele também já morreu.

Crime chocou moradores da cidade

Na cidade de Rubim, que tem 10.226 habitantes, a morte do adolescente causou muita comoção. Uma comerciante, que preferiu o anonimato, disse que conhecia Kaike e que ele era um menino tranquilo, conhecido por vender salgados. “A cidade toda está abalada, todo mundo está falando sobre isso. Foi um crime muito chocante”, enfatizou.

Pelas redes sociais, conhecidos da vítima lamentaram o acontecimento. “Que notícia triste! Ele estava trabalhando para ajudar a família e acontece uma tragédia dessa!”, escreveu um dos perfis.

Outro usuário escreveu: “Desculpa, Kaique, pela miopia da sociedade que não enxergou que você, com apenas 12 anos de idade, deveria estar protegido em seu lar ou sob a tutela do grande leviatã. Que sua partida prematura não seja em vão e que essa tragédia possa trazer uma reflexão pertinente para que outra família não passe por tamanha dor. Descanse em paz”.