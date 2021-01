Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Reforma e ampliação de base integrada Corpo de Bombeiros/SAMU

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros está realizando um processo licitatório para a contratação de uma empresa especializada que irá executar obras de reforma e ampliação das instalações da base integrada do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)/Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no bairro São Luiz.

A licitação referente ao convênio nº 003/2020, celebrado entre o Município de Montes Claros e o Corpo de Bombeiros, terá sua sessão pública no dia 1º de fevereiro. O valor de referência da obra é de cerca de R$ 381 mil, enquanto o prazo para sua conclusão, segundo o edital, é de quatro meses.

Após a conclusão da obra, que propiciará o espaço adequado às necessidades dos órgãos, a expectativa é que o tempo para o atendimento de ocorrências possa ser diminuído, uma vez que o Complexo Regulador do SAMU, que é o local onde as equipes ficam de prontidão, está localizado no bairro Santo Antônio, a quase 5 km de distância da área central do município.