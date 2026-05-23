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Ação integrada das polícias prende seis suspeitos de furtos de módulos eletrônicos em Montes Claros
Ação integrada das polícias prende seis suspeitos de furtos de módulos eletrônicos em Montes Claros

Ação integrada das polícias prende seis suspeitos de furtos de módulos eletrônicos em Montes Claros

Jornal Montes Claros 23 de maio de 2026

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Operação recuperou equipamentos avaliados em cerca de R$ 30 mil cada e desarticulou grupo criminoso.

Montes Claros, 23 de maio de 2026 — Uma ação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da Polícia Militar (PMMG) resultou na prisão em flagrante nesta sexta-feria dia 22/05/2026 de seis suspeitos investigados por furtos de módulos de injeção eletrônica de ônibus e caminhões. A operação foi realizada nesta sexta-feira e desarticulou um grupo apontado como responsável por crimes em cidades mineiras e também na Bahia.

Prisões e monitoramento

Foram presos quatro homens, com idades entre 21 e 33 anos, e duas mulheres, de 19 e 24 anos, todos naturais da Bahia. As investigações da 1ª Delegacia de Montes Claros identificaram um veículo utilizado nos crimes circulando pelo bairro Planalto. O automóvel foi localizado na avenida Osmane Barbosa, onde um dos suspeitos confessou participação e indicou o imóvel onde os materiais estavam escondidos.

Na residência, situada no bairro Maracanã, os policiais encontraram 14 módulos de injeção eletrônica armazenados na garagem. Parte dos equipamentos havia sido furtada em Montes Claros, Belo Horizonte, Janaúba e em cidades baianas.

Estrutura criminosa

Segundo a polícia, as duas mulheres presas atuavam no monitoramento de veículos e garagens, repassando informações ao grupo para facilitar os furtos. Os equipamentos eram enviados para São Paulo, onde seriam comercializados ilegalmente.

Durante a operação, vítimas compareceram à unidade policial e reconheceram parte dos módulos recuperados, que foram restituídos. Também foram apreendidos celulares para aprofundamento das investigações e o veículo usado pelo grupo foi removido ao pátio credenciado.

Após os procedimentos de polícia judiciária, os seis suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

A operação reforça o trabalho integrado das forças de segurança em Montes Claros, garantindo resposta rápida contra crimes que afetam o setor de transporte e a economia regional.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da PCMG e PMMG

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