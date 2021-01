Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de janeiro de 2021.

Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 8 de janeiro

MG – A sexta-feira (8/1) será mais um dia de tempo abafado com as típicas pancadas de verão, à tarde e noite, em grande parte de Minas Gerais. Alerta de chuvas de maior intensidade para o Centro-Sul e o Oeste do estado.

As temperaturas permanecem estáveis em todas as regiões mineiras, com a máxima do estado em torno de 38C no Jequitinhonha.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).