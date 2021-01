Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Parque Olímpico ganha pontes de madeira e pistas de caminhada

Montes Claros – O Parque Natural Municipal Olímpico, criado pela Prefeitura de Montes Claros em outubro de 2020 através do Decreto nº 41.220 com o objetivo de assegurar a preservação da área verde do bairro Jardim Olímpico, seus recursos hídricos e os remanescentes de Mata de Galeria do entorno, ganhou pistas de caminhada e pontes de madeira.

Com mais de nove hectares de área, o Parque Olímpico é dotado de uma grande quantidade de árvores nativas de porte grande e médio, que foram declaradas, pelo decreto, imunes à supressão nos limites da unidade, qualquer que seja o estágio sucessional de regeneração. O órgão executivo de meio ambiente pode autorizar intervenções ambientais nos limites da unidade de conservação, mediante processo administrativo próprio.

A construção do parque foi autorizada pela Prefeitura de Montes Claros, após o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público Estadual e a empresa responsável pelo loteamento.

Criando mais uma importante área verde e de lazer para os moradores daquela região.