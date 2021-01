Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros vai finalizar as obras de recuperação da ponte do Sapucaia

11 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Depois de fazer dois processos licitatórios para contratar a empresa que vai realizar as obras de construção de muro de arrimo e de encabeçamento da ponte que interliga os bairros Morada do Sol e Ibituruna (Ponte do Sapucaia), a Prefeitura de Montes Claros vai retomar as obras no local.

A primeira licitação foi realizada no mês de junho do ano passado e, depois de seguir todos os trâmites, a empresa vencedora não atendeu aos requisitos técnicos do edital. No mês de agosto do mesmo ano, outra licitação foi realizada, e teve como empresa vencedora a Ap&L, de Montes Claros.

Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as obras entraram em um ritmo mais lento. Mesmo assim, foram finalizadas as bases de sustentação.

Quando intensificou as obras no local, a empresa constatou nas escavações que havia uma adutora da Copasa que impedia o prosseguimento dos serviços. Depois dos trâmites burocráticos, o problema foi solucionado e a empresa está apta e vai retomar a obra imediatamente. A reforma do local tem por objetivo restabelecer o trânsito de veículos e pedestres, recuperando a ponte e reintegrando-a ao sistema viário da cidade.