* Por: Jornal Montes Claros - 12 de janeiro de 2021.

MG – Vídeo mostra momento em que vereador quase é atingido por raio em Minas; veja

MG – Um vereador da cidade de Minduri, no Sul de Minas Gerais, gravava um vídeo na Serra do Cupim, na cidade, quando foi surpreendido pela queda de um raio. O caso ocorreu no último domingo (10), mas o vídeo mostrando o raio que quase atinge o vereador viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (11) e terça-feira (12).

O vereador José Omar Oliveira (PL), conhecido como Mazinho, e um amigo dele estavam na serra quando o vereador começa a mostrar o céu. Ele mostra o contraste de uma parte de céu bem limpo com outra parte bem nublada. “Natureza de Deus eu vou te falar. Céu limpinho e ali já começa. Céu limpo tarde de sol, agora olha para você ver como que está o Minduri”.

Nesse momento se escuta um barulho bem alto e um clarão aparece nas imagens. O vereador grita se assustando e é possível ver que o raio caiu bem perto dele. Apesar do susto, nem ele e nem o amigo ficaram feridos.

Veja vídeo: