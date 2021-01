Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de janeiro de 2021.

Previsão do tempo para Minas Gerais nesta terça-feira, 12 de janeiro

A terça-feira (12/1) será de tempo instável com pancadas de chuva e trovoadas no Oeste e Sul de Minas Gerais. Por conta de mudanças nas configuração e circulação dos ventos, a tendência é que, para esta semana, a instabilidade se intensifique no Noroeste, Oeste e Sul mineiros. No restante do estado, a expectativa é de redução das chuvas nos próximos dias.

As temperaturas permanecem elevadas, mantendo o tempo abafado em todas as regiões mineiras.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).