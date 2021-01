Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2021.

Gastronomia – Receita de Maminha de forno com legumes assados

Você vai precisar de:

1 peça de maminha limpa

1 kg de batatas inglesas limpas e com casca

4 cenouras limpas e com casca em pedaços

1 kg de cebolas sem cascas e inteiras

300g de vagens partidas ao meio

5 cl. sopa de margarina

2 tabletes de caldo de costela

2 cl. sopa de alecrim fresco

15 dentes de alho picados

2 cebolas picadas

Sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO

– Misture a margarina com o alecrim, o alho, a cebola e o caldo de costela. Faça um patê e reserve.

– Faça cortes transversais na maminha e depois espalhe metade do patê sobre a maminha. Coloque a peça de carne numa assadeira untada com óleo ou azeite.

– Em volta da maminha espalhe as cebolas, cenoura e batatas. Leve tudo ao forno alto por 45 minutos.

– Retire a assadeiras do fogo e passe os legumes para uma frigideira ou panela grande. Acrescente as vagens e o resto da patê. Refogue bem todos os legumes.

– Fatie a maminha e sirva com os legumes.