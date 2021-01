Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Rotatória na Praça dos Jatobás já está liberada para o tráfego de veículos

Montes Claros – Depois da pavimentação asfáltica ser concluída na rotatória do heliponto (Praça dos Jatobás), localizada na confluência das avenidas Mestra Fininha, José Correa Machado e Vicente Guimarães, a Prefeitura de Montes Claros liberou o tráfego de veículos no local.

Diariamente, mais de 40 mil veículos passam pelo trecho, considerado a melhor opção para quem mora na região sul de Montes Claros e pretende chegar à área central da cidade.

As novas avenidas Doutor Alvimar Gonçalves de Oliveira (Córrego do Bicano) e Manoel Caribé Filho (Córrego Vargem Grande), ambas na região sul da cidade, juntamente com a totalmente reconstruída Vicente Guimarães, formarão um grande corredor de trânsito que vai facilitar o acesso ao Anel Rodoviário Sul.

Os benefícios para a população de Montes Claros são inúmeros, como mais segurança, acessibilidade, áreas para a prática de esportes e facilidade de deslocamento.