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Mutirão gratuito para MEIs será realizado na Praça Doutor Carlos Versiani em Montes Claros
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Jornal Montes Claros 25 de maio de 2026

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Evento acontece na próxima quarta-feira (27) com serviços de regularização, emissão de boletos e apoio ao empreendedor.

Montes Claros, 25 de maio de 2026 — A Prefeitura de Montes Claros, em parceria com o Sebrae Minas, promove na próxima quarta-feira (27) um mutirão gratuito voltado para Microempreendedores Individuais (MEIs). A ação será realizada das 9h às 16h, na Praça Doutor Carlos Versiani, no Centro da cidade, e oferecerá serviços de regularização, apoio ao empreendedor e realização gratuita da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI).

Serviços oferecidos

Durante o mutirão, os participantes poderão:

  • Regularizar CNPJ com a entrega da declaração anual obrigatória.
  • Emitir boletos e obter orientações sobre formalização e gestão do negócio.
  • Receber apoio em serviços de empreendedorismo e informações sobre oportunidades locais.

O prazo para envio da declaração termina em 31 de maio. O não cumprimento pode gerar multas e restrições cadastrais.

Instituições parceiras

Além da Prefeitura e do Sebrae, o evento contará com a participação de:

  • CDL
  • Senac
  • Sesc
  • Sindicato do Comércio Varejista

Também serão oferecidos atendimentos gratuitos à população, incluindo ações de bem-estar e cuidados pessoais.

Segundo o secretário municipal de Aceleração Econômica, Glenn Andrade, a iniciativa busca ampliar o acesso à informação e fortalecer os pequenos negócios: “A ação contribui para o desenvolvimento econômico local e para a qualificação dos empreendedores da cidade.”

O mutirão para MEIs reforça o compromisso de Montes Claros com o fortalecimento da economia local e o apoio aos pequenos empreendedores. A ação é uma oportunidade para regularização e acesso a serviços essenciais, promovendo inclusão e desenvolvimento.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Prefeitura de Montes Claros e Sebrae Minas

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