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BR-251 é liberada após acidente com oito mortos, incluindo três crianças, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas
BR-251 é liberada após acidente com oito mortos, incluindo três crianças, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas

BR-251 é liberada após acidente com oito mortos, incluindo três crianças, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas

Jornal Montes Claros 25 de maio de 2026

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Rodovia ficou interditada por mais de 11 horas; congestionamento chegou a 70 quilômetros nos dois sentidos.

Norte de Minas, 24 de maio de 2026 — A BR-251 foi liberada no fim da tarde deste domingo após um grave acidente entre um ônibus e uma carreta em Santa Cruz de Salinas, que deixou oito mortos — entre eles três crianças — e nove feridos. O congestionamento chegou a cerca de 70 quilômetros, somando os dois sentidos da rodovia.

O acidente

A colisão frontal ocorreu por volta das 4h30 no km 234 da BR-251. Após o impacto, os veículos pegaram fogo. O ônibus, da empresa Arca Turismo, saiu de São Bernardo do Campo (SP) com destino a Aracaju (SE). A carreta transportava sucata e fazia o trajeto entre Fortaleza (CE) e Piracicaba (SP).

Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas fatais estavam no ônibus e foram encontradas carbonizadas. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que cinco adultos e três crianças estão entre os mortos.

Atendimento às vítimas

Equipes do SAMU Macro Norte, com bases em Curral de Dentro, Taiobeiras e Pedra Azul, participaram do resgate. Entre os feridos estão:

  • Motorista do ônibus, 41 anos, com suspeita de fratura na perna.
  • Idoso, 72 anos, com escoriações no rosto e dor na perna esquerda.
  • Mulher, 61 anos, com escoriações e hematoma na região do quadril.
  • Outros cinco homens e uma jovem de 24 anos, encaminhados para hospitais em Taiobeiras, Pedra Azul e Medina.

Trabalho das equipes

As ferragens retorcidas dificultaram o resgate e a identificação das vítimas. O Corpo de Bombeiros confirmou inicialmente cinco mortes, número que subiu para oito durante o atendimento. A Polícia Civil realizou perícia no local e os corpos foram encaminhados ao IML de Taiobeiras e, posteriormente, transferidos para o IML Dr. André Roquette, em Belo Horizonte, para exames de identificação.

Impacto na rodovia

O trânsito foi liberado por volta das 16h, mas o fluxo de veículos seguiu lento. O congestionamento chegou a 35 quilômetros em cada sentido da BR-251. A PRF informou que os trabalhos de guincho e limpeza da pista foram complexos devido ao estado dos veículos.

O acidente na BR-251 expõe novamente os desafios da infraestrutura viária no Norte de Minas, região estratégica para o transporte interestadual. A tragédia mobilizou forças de segurança, saúde e perícia, e trouxe à tona a dor de famílias que perderam três crianças e cinco adultos em uma das ocorrências mais graves do ano na região.

Redação Jornal Norte de Minas | Texto: Jornal Norte de Minas – com informações da PRF, Corpo de Bombeiros e SAMU

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