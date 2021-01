Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2021.

Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 14 de janeiro

A previsão para esta quinta-feira (14/1) indica condições favoráveis à diminuição do volume de chuvas e da nebulosidade em parte do Sudeste brasileiro. Com isso, a expectativa é de período de sol forte em todas as regiões mineiras.

Por outro lado, o aquecimento durante o dia e a alta umidade do ar ainda podem provocar instabilidade, causando típicas pancadas de chuva localizada, por vezes fortes, especialmente no Sul e Oeste de Minas. Nas demais áreas mineiras, podem ocorrer chuvas isoladas em forma de pancadas rápidas, também típicas da estação.

O dia será abafado no estado, com temperatura máxima acima dos 35°C em algumas cidades.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).