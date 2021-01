Montes Claros – A cidade de Montes Claros tem 15.668 casos do novo Coronavírus, e óbitos sobem para 241

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de janeiro de 2021.

Montes Claros – O setor de epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros informa que mais 144 novos casos foram confirmados nesta terça-feira (19), aumentando para 15.668 o número de casos positivos no município.

São 68 homens e 76 mulheres com idades entre 02 a 93 anos. Todos sendo acompanhados pela Vigilância Epidemiológica.

Mais 04 óbitos foram registrados, aumentando para 241 o número de óbitos do município.

– Mulher de 27 anos, portadora de obesidade, sentiu os primeiros sintomas em 04/01/21, internação em 07/01/21 e evolui para óbito no dia 08/01/21. Resultado de exame positivo para COVID liberado no dia 18/01/21.

– Homem de 39 anos, portador de obesidade, sentiu os primeiros sintomas em 07/01/21 e evoluiu para óbito no dia 13/01/21. Resultado de exame positivo para COVID liberado no dia 18/01/21.

– Homem de 92 anos, portador de Alzheimer, sentiu os primeiros sintomas no dia 04/01/21, atendimento hospitalar e evolução para óbito no dia 11/01/21. Resultado de exame positivo para COVID liberado no dia 18/01/21.

– Homem de 74 anos, portador de hipertensão arterial e doença cardiovascular crônica, sentiu os primeiros sintomas em 01/01/21, internação em 11/01/21 e evoluiu a óbito no dia 17/01/21.