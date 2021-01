Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Criança de 6 anos é estuprada por vizinho da família de 16 anos

Montes Claros – De acordo com o relato da mãe da menina de 6 anos”Quando foi fazer a higienização de sua filha, no último domingo (17), percebeu que tinha um sangramento no ânus”

Ao questiona-la sobre o que teria ocorrido, a criança relatou que o vizinho da família, um jovem de 16 anos, chamou ela para entrar em seu quarto, que ao entrar o rapaz fechou a porta e retirou a sua calcinha, em seguida passou a penetrar o dedo no seu ânus, vindo ela a gritar. Diante da gritaria, ele teria tampado a sua boca e continuou a realizar o ato libidinoso.

Em conversa com o rapaz de 16 anos, na presença da sua mãe, a versão da criança foi desmentida. Ele alegou que nunca ficou sozinho com ela em sua casa, que trabalha durante o dia e sua mãe está sempre com ele em casa na parte da noite.

Ainda segundo a mãe da vitima, que percebeu o sangramento no domingo (17), o crime teria ocorrido entre os dias 16 e 17 deste mês. Os fatos narrados só foram contados por completo na madrugada dessa terça-feira (19).

A vitima foi conduzida ao Hospital Universitário Clemente Faria, onde foi atendida imediatamente por uma médica de plantão que constatou uma fissura no ânus da paciente.

O Adolescente de 16 anos foi conduzido até a DP , para prestar maiores esclarecimentos sobre as acusações.