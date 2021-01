Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de janeiro de 2021.

Mulher é expulsa de avião após embarcar com porco de estimação

A polêmica tomou conta em um voo de passageiros da US Airways, nos Estados Unidos, quando os viajantes que se encontravam a bordo perceberam que uma mulher transportava consigo um porco amarrado com uma coleira. “Pensei que era uma mochila, mas não. Eu consegui sentir o cheiro estranho e logo identifiquei que era um porco em uma coleira”, disse Jonathan Skolnik, um professor que estava na aeronave. “Ela amarrou-o ao braço ao meu lado e começou a acomodar em seu lugar, mas o porco estava caminhando de um lado para o outro”, completou o professor estadunidense. Depois do transtorno causado aos demais passageiros, a mulher e o porco foram convidados a se retirarem do avião.

A American Airlines, empresa controladora da US Airways, informou que a mulher alegou que o porco era um animal de estimação e que lhe prestava grande apoio emocional, o que por lei seria permitido. Contudo, devido ao transtorno causado a bordo da aeronave, o animal e a sua proprietária não puderam seguir viagem.

Animais de apoio emocional têm sido cada vez mais comuns em voos nos Estados Unidos. Outro caso noticiado, foi o do pato Daniel, que teria viajando em um voo de Charlotte, na Carolina do Norte, para Asheville. Ele vestia fralda e pequenas botas vermelhas.