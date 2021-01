5 celulares com muita capacidade e espaço de armazenamento

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2021.

Eles oferecem espaço de sobra para o usuário armazenar fotos, vídeos, aplicativos, jogos e muito mais.

Os smartphones estão presentes na vida das pessoas há menos de 15 anos, ou seja, em pouco tempo, já impactaram de forma definitiva a maneira como lidamos com a comunicação. Hoje, um smartphone avançado reúne algumas características que o tornam melhor que os demais, entre elas, a capacidade de armazenamento.

Se, nos primórdios dos smartphones, em 2010, as memórias internas de 8 e 16 GB davam conta das funções que eles ofereciam, hoje, quanto mais espaço de armazenamento, melhor. Então, conheça cinco dos celulares com maior capacidade de armazenamento, em diferentes faixas de preço. Confira!

iPhone 7

Atualmente, o iPhone 7 é o modelo mais acessível da Apple, ainda sendo uma boa escolha para quem quer um smartphone com excelente desempenho e capacidade de armazenamento, sem pesar no bolso.

Ele pode ser encontrado novo, em lojas de eletrônicos, nas versões de 32 GB, 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Os modelos da Apple não permitem expansão por cartão SD, mas você pode utilizar serviços como iCloud, Dropbox ou Google Drive para guardar seus arquivos, caso queira.

A opção com mais capacidade é suficiente para armazenar vídeos, fotos, jogos e aplicativos sem que o usuário se preocupe em ter que liberar espaço apagando arquivos periodicamente.

Samsung Galaxy A31

O Galaxy A31 é um modelo intermediário que não deixa a desejar, até para usuários de smartphones premium. A memória interna de 128 GB, expansível até 512 GB por meio de cartão, dá conta de armazenar as fotos da câmera de 48 MP, com resolução de 8000×6000 pixels.

Xiaomi Redmi Note 9

O Redmi Note 9 é um dos destaques da linha de smartphones da Xiaomi, um verdadeiro smartphone para quem gosta de foto e bastante capacidade de armazenamento. Ele possui 128 GB de memória interna, expansível até 512 GB com cartão SD.

Em conjunto com as outras três lentes, a câmera principal de 48 MP te deixa registrar fotos em altíssima resolução, além dos vídeos em qualidade 4K. Com opções de 3 ou 4 GB de RAM, você ainda tem excelente desempenho para editar imagens e vídeos armazenados no aparelho.

Motorola One Fusion +

Na categoria custo-benefício, o Motorola One Fusion + leva destaque. Ele possui 128 GB de armazenamento interno, que pode chegar até 512 GB com cartão SD. Tanta memória justifica-se pela câmera principal de nada mais que 64 MP, garantindo imagens em resolução sem igual.

O mesmo conjunto de câmeras consegue gravar vídeos em 4K, na resolução de 3840×2160 pixels. A tela de 6,5 polegadas permite que você assista a vídeos, filmes e séries off-line, graças ao espaço interno de sobra.

Asus Zenfone 5Z

O Asus Zenfone 5Z é um dos modelos com mais memória interna. Inicialmente, com 256 GB de armazenamento interno, ele comporta facilmente milhares de aplicativos, além de fotos e vídeos — excelente para quem gosta de ter opções de edição de imagens ou diversas redes sociais.

O espaço interno é expansível via cartão SD, podendo chegar até 512 GB. Ao nível de comparação, essa é a memória interna de muitos notebooks de última geração vendidos atualmente.

A câmera de 12M P permite fotos em alta qualidade, junto de gravação e reprodução de vídeos em 4K. A tela de 6.2 polegadas permite que você navegue pela web e pelos apps, além de visualizar sua galeria com mais conforto, inclusive para organizar todos os álbuns de imagens que a memória interna permite guardar.

Conclusão

Para quem procura um smartphone com foco em armazenamento, existem boas opções em diversas faixas de preço. Se você é um usuário básico, os celulares a partir de 64 GB dão conta de instalar apps, além de armazenar fotos e vídeos, mas você pode precisar de um espaço extra.

Os celulares a partir de 128 GB conseguem manter o aparelho em bom desempenho, mesmo com sistemas operacionais mais pesados, além de permitirem a instalação de apps e álbuns multimídias.

Já os usuários que gostam de jogos, podem optar pelos modelos a partir de 256 GB, assim não precisarão se preocupar em desinstalar o game recém-finalizado para dar lugar a outro.