* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2021.

A estação mais quente do ano exige calçados confortáveis. Assim, as sandálias se destacam. Confira os seis modelos mais adequados para usar nesta época do ano!

O verão chegou. Com ele, vem a necessidade de vestir roupas e usar calçados mais leves, que ajudem a lidar com as altas temperaturas. Se é verdade que são inúmeras as opções de looks possíveis na estação mais quente do ano, as sandálias costumam roubar a cena.

Abertas ou fechadas, rasteiras ou de plataforma com salto alto, lisas ou estampadas, com pedrarias ou não: são várias as opções de sandálias para quem gosta desse tipo de calçado.

Por isso, se você precisa renovar seu armário e deseja começar pelos sapatos, confira quais são os 6 modelos de sandálias que estão em alta hoje e aprenda como usar cada um deles.

Mules

Nos últimos anos, os mules voltaram com tudo e prometem seguir em alta neste verão. Esse calçado é um tipo de tamanco que apresenta uma ponta mais fina. Ele possui somente a parte da frente fechada, é aberto atrás e cobre total ou parcialmente o peito do pé.

Além de permitir uma ampla liberdade de movimento para quem o usa, o mule é ótimo para quem prefere não ter nada nos tornozelos ou na canela, curtindo um visual mais minimalista.

Bico quadrado

Este é um estilo que marcou os anos 90 e voltou com tudo no último ano. Diferentemente dos bicos finos, os do tipo quadrado dão um ar mais original para as composições clássicas, feitas com peças de cores neutras, como preto, branco, creme e cinza.

Por isso, se as temperaturas estão mais elevadas e a ocasião permite um look descontraído, as sandálias de bico quadrado são uma ótima opção, já que permitem uma boa circulação de ar e são versáteis. Outra vantagem é que, por possuírem uma base mais larga, elas oferecem mais estabilidade aos pés.

Anabela

Este modelo de sandália é superpopular e existe nas mais diversas texturas e cores. A parte da frente da anabela possui um salto nulo ou mínimo, enquanto a traseira é alta e inteiriça.

Considerada um modelo bem confortável, a anabela é bastante charmosa e combina com as mais diversas ocasiões, desde idas ao trabalho até um almoço em família ou happy hour com amigos.

Tiras

Este modelo é um clássico, sobretudo para quem gosta de um visual mais inovador e sexy. Ao deixar todo o pé à mostra, as sandálias de tiras unem conforto e um design minimalista.

Na hora de comprar a sandália, verifique se o comprimento das tiras é adequado para o seu pé e as suas pernas. Esse fator é essencial para que o detalhe não fique muito largo nem apertado, oferecendo conforto. Além disso, é possível encontrar esse sapato com salto alto ou sem, sendo um modelo bastante versátil.

Rasteirinha

Este é outro modelo clássico e extremamente versátil de sandália, já que cabe nos mais diversos contextos, desde uma ida a um forró até passeios em parques com amigos.

O mais comum é que as rasteirinhas sejam associadas com looks simples e descontraídos, mas também é possível produzir composições mais chiques com elas. Os vestidos longos e as saias midis são exemplos sofisticados que combinam com essa sandália.

Outra boa aposta é optar por cores vibrantes e clássicas para o verão, como o dourado e o branco. As tiras inovam qualquer sandália rasteira.

Meia-pata

Este é um dos modelos mais confortáveis de sandália que você pode encontrar, pois o solado é reforçado na parte do peito do pé, o que diminui o peso que costuma estar presente em outros modelos. Isso faz com que o pé fique menos sobrecarregado na hora de caminhar.

Esse modelo é super-recomendado para quem quer unir conforto e elegância, sendo usado em situações que exigem alguma sofisticação na produção, como baladas, trabalho e até casamento.