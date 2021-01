Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Nova Agência da Cemig em Pirapora

Norte de Minas – Os clientes da Cemig que residem em Pirapora passam a ter mais comodidade em seus atendimentos presencias. Isso porque a Cemig inaugurou recentemente, uma nova agência de atendimento no município.

A agência está situada agora em um ambiente mais agradável, iluminado e conta também com acessibilidade em todas as suas instalações (confira nas fotos). A escolha do nova endereço manteve a localização central para garantir a mesma facilidade e rotina já conhecida pelos clientes.

Para a Cemig, a mudança representa a otimização do uso de imóveis, visto que o espaço anterior tinha metade da sua capacidade ocupada, além da redução de custo operacional com aluguel e conservação e a adequação do espaço à necessidade diária do atendimento.

A agência de atendimento de Pirapora recebe, mensalmente, uma média de 1.400 clientes. Vale ressaltar que o local segue os protocolos de saúde e segurança indicados pelos órgãos de saúde, respeitando medidas de distanciamento e disponibilizando álcool em gel aos visitantes. Neste momento de pandemia, o atendimento presencial deverá ser agendado pelo site www.cemig.com.br, disponibilizado pela companhia.

É importante salientar que, por questões de segurança e conforto, a empresa recomenda aos clientes que continuem dando preferência para o atendimento pelos canais digitais, que oferecem todos os serviços disponíveis presencialmente. As pessoas podem utilizar a Cemig Atende Web, o aplicativo Cemig Atende (disponível no Android e IOS), o SMS (torpedo para o número 29810) e também os aplicativos @Telegram e WhatsApp (pelo número 31-35061160) para solicitar os serviços oferecidos pela empresa.

Confira agora o novo endereço: Rua Bahia, 181 – Loja 01, Centro.