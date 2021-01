Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – Profissionais do SAMU já estão sendo imunizados contra a Covid-19

Norte de Minas – Os profissionais do SAMU Macro Norte que estão na linha de frente já começaram a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, na manhã desta quinta-feira (24). Os primeiros socorristas a serem imunizados foram da base descentralizada de Janaúba.

Na próxima segunda-feira (25), a vacina será aplicada, de 7 às 11 horas, no Complexo Regulador. Serão imunizados mais de 170 socorristas, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores socorristas que atuam nos atendimentos às ocorrências solicitadas via 192, em Montes Claros.

Para as demais bases descentralizadas, o presidente do SAMU Macro Norte, Silvanei Batista, através do Setor de Saúde Ocupacional está em contato com as Secretarias de Saúde dos municípios para que os servidores da localidade também sejam contemplados assim que a vacina chegar ao local, já que o Governo do Estado está fazendo a distribuição para as 28 Unidades Regionais de Saúde que, por sua vez, farão a redistribuição para os municípios.

Para Silvanei Batista, a imunização dos funcionários do SAMU é primordial para atender a população do Norte de Minas com segurança e proporcionar as condições ideais de trabalho para as equipes é uma iniciativa sine qua non para a presidência da entidade.

Para receber a dose, o funcionário deverá ir acompanhado do cartão de vacina, Cartão do SUS e CPF.