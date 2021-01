Passagens aéreas de ida e volta por apenas R$ 449 nos voos de Montes Claros para viagem no Carnaval

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redação - 23 de janeiro de 2021.

De Montes Claros para São Paulo a ida e a volta na viagem de avião estão disponíveis nesta promoção por apenas R$ 666,11.

A terça-feira de Carnaval deste ano será no dia 16 de fevereiro. A folia deste ano será sem os tradicionais blocos sem aglomerações para evitar o aumento de casos de coronavírus. A nossa equipe preparou uma seleção de ofertas para quem deseja viajar com segurança na semana do Carnaval. De Montes Claros para São Paulo a ida e a volta na viagem de avião estão disponíveis nesta promoção por apenas R$ 666,11, valor com todas as taxas incluídas.

Nos voos sem escala da Azul de Montes Claros para Belo Horizonte você viaja no Carnaval pagando pela ida e a volta apenas R$ 449,75. Tem ainda passagens de ida e volta para Brasília por R$ 691,02, Uberlândia a R$ 617,93. Para a cidade do Rio de Janeiro a viagem de avião em fevereiro vai custar R$ 843,10. Todas essas passagens são de ida e volta com saída e chegada por Montes Claros.

Tem ainda opções de voos de ida e volta Montes Claros/Vitória por R$ 992,40. também para viagem no Carnaval. Quem está nestas cidades também encontra passagens pelos mesmos valores para viajar para o Norte de Minas. Basta fazer escolher a data e o destino no link que se encontra no final deste post.

Voos de ida e volta por apenas R$ 236,48 saindo de BH

Quem está em Belo Horizonte e deseja viajar com segurança no Carnaval encontra passagens de ida e volta para São Paulo por R$ 236,48 e para a cidade do Rio de Janeiro você viaja de avião pagando pela ida e a volta R$ 467,61. Todas as passagens desta promoção estão com todas as taxas incluídas. Boa viagem!

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos de MONTES CLAROS

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de BELO HORIZONTE

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais