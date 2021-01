Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de janeiro de 2021.

Montes Claros – Sala de vacinação no Montes Claros Shopping

Montes Claros – Apesar da necessidade imediata e da essencialidade da luta do poder público e da sociedade contra o coronavírus neste momento, a população não pode se descuidar da prevenção de outras doenças que estão presentes em nosso país e que podem deixar sequelas em crianças e adultos.

Parece que parte da população de Montes Claros ainda não sabe, mas existe uma opção para o cidadão se imunizar em um horário e local diferenciados em relação às unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Desde novembro de 2020, nas dependências do Montes Claros Shopping, bem ao lado das salas de cinema, existe um espaço onde adultos e crianças podem atualizar seu cartão de vacinas e se imunizar contra diversas doenças.

Para usufruir do serviço, o cidadão deve apresentar documento de identidade, cartão SUS e cartão de vacinação. O posto de vacinação funciona entre 10 e 21h30, de segunda a sexta-feira, e estão disponíveis as vacinas do Calendário Vacinal Nacional do Ministério da Saúde.