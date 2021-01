* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2021.

Em jogo de reviravoltas, Moc América é superado pelo Ribeirão Preto na Superliga

Montes Claros – O Montes Claros América Vôlei foi até o interior paulista para enfrentar o Pacaembu Ribeirão na tarde desta quarta-feira (27). A equipe americana foi superada por 3 sets a 1 (parciais de 25/27, 22/25, 25/21 e 25/27.

No set inicial, o Ribeirão marcou primeiro. A parcial ficou equilibrada, com as equipes trocando pontos até o Coelho passar na frente. Com a vantagem aumentando, o Moc América abriu quatro tentos. Logo depois, nos instantes finais e com set point a favor, o Moc levou a virada e foi superado em 27 a 25.

A equipe americana voltou disposta a reverter o placar, mas o time paulista conseguiu se colocar à frente logo de cara e obrigou Magoo solicitar a parada técnica. Ribeirão tinha a distância no marcador até o levantador Rodriguinho, em um bloqueio na diagonal, colocar o Coelho na frente em 17 a 16. Apesar disso, os anfitriões reagiram e fecharam em 25 a 22 após erros americanos.

O Montes Claros América voltou mais concentrado para o set e chegou a abrir 10 a 7. Por outro lado, o Cavalo forçou as jogadas, teve pontos favoráveis, equilibrou e empatou em 20 a 20. Após o susto, o Coelho virou bem a bola e concluiu a parcial em 25 a 21; diminuindo para 2 a 1.

No quarto, os paulistas tomaram a iniciativa e se mantiveram com folga. Ainda assim, o time americano igualou. Em seguida, se viu mais uma vez atrás no score, reagiu, não deixou o adversário escapar e virou. O Ribeirão dificultou a partida, pulou na frente e venceu por 27 a 25.

No próximo sábado (30), o Coelho entra em quadra novamente para enfrentar o Vedacit Vôlei Guarulhos, no Ginásio Arnaldo José Celeste (Ponte Grande), às 18h, pela quinta rodada do returno.