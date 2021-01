Em que estado está a legalização dos cassinos no Brasil?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2021.

O Brasil está entre os cinco países mais populosos do mundo. Porém, mesmo com um mercado que poderia ser tão lucrativo e o rápido desenvolvimento dos cassinos e jogos de azar online, ainda é um dos países que não possui um cassino físico. Mas a situação pode mudar, pois o Brasil quer desenvolver um pouco mais o turismo relacionado aos cassinos além de fazer apostas online. O governo não só vê vantagens nesse aspecto, como também será uma importante fonte de receita.

Uma máquina administrativa que se mantém atualizada

Se o Brasil ainda não tem um único cassino em seu território, isso se deve principalmente a uma lei muito antiga de mais de 70 anos atrás. Proíbe a construção deste tipo de estabelecimento. No entanto, a presença de cassinos físicos permitiria ao Estado arrecadar bilhões em impostos.

Esse projeto de legalização já foi colocado em cima da mesa, mas a morosidade da máquina administrativa, da burocracia e da oposição têm sido os principais obstáculos para seu sucesso. A legalização dos cassinos está agora na ordem do dia dos atuais governantes e parece que não haverá como voltar atrás.

Embora fosse muito mais vantajoso tê-lo legalizado quando o Brasil estava sediando as Olimpíadas do Rio. Com as enormes despesas, o dinheiro arrecadado pelos cassinos poderia ter amortizado os custos.

Uma nova legislação

Um projeto de lei foi recentemente apresentado aos membros do Parlamento. Se aprovado, legalizará cassinos, salas de bingo, apostas esportivas e de cavalos e jogos de azar online. É uma estreia, mas esta futura lei deve ser revista mais detalhadamente, uma vez que ainda não menciona o número de casinos que serão concedidos, nem os tipos de jogos de azar online que serão aceites.

Embora em anos anteriores o projeto não prosperasse, a situação agora é diferente e mais favorável, porque o país caiu em sérios problemas financeiros. A chegada dessa lei só poderia melhorar as coisas e o desespero é tanto que o Estado estaria disposto a fazer o que fosse necessário para usufruir desse ganho financeiro.

É preciso dizer que, com 200 milhões de habitantes, o Brasil é um mercado muito lucrativo. Os cassinos e os jogos de azar online são bem-vindos para aumentar a receita de forma rápida e fácil para os esgotados cofres do Estado.

Do ponto de vista econômico isso é bom, mas é preciso lembrar que este é um país onde a maioria da população vive com um salário mesquinho, mas o Estado precisa de dinheiro e esse fator pode não ser levado em conta na relação aos 3.000 milhões de dólares anuais que entrarão nos cofres da administração brasileira. Um montante que é o que está dando força suficiente para que o jogo, seja online ou físico, em breve seja legalizado no Brasil.