* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2021.

Montes Claros – População pode solicitar o reparo de vias por telefone ou e-mail

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros, através da Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização (Esurb), intensificou as ações da Operação Tapa Buracos, que realiza reparos de vias tanto na área central quanto nos bairros, além dos distritos rurais.

Para agilizar os trabalhos, a Esurb implantou o Disk Tapa Buracos e, em breve, a população poderá contar com mais um serviço digital, o aplicativo “Tapa Buracos”, que deverá entrar em funcionamento nos próximos 90 dias. O aplicativo será disponibilizado para os sistemas Android e IOS, podendo ser baixado gratuitamente na APP Store e no Google Play. Por meio do aplicativo, o cidadão poderá enviar fotos dos buracos para a Esurb fazer a recuperação da via.

Segundo o presidente da Esurb, Edilson de Moraes, devido às chuvas o serviço de recuperação asfáltica ficou um pouco prejudicado, mas já foi normalizado. “Nos últimos dias, depois do período chuvoso, disponibilizamos seis equipes, que estão realizando a operação tapa buracos à base de concreto betuminoso usinado pré-misturado a frio (PMF), que torna o serviço mais eficiente e duradouro. Esse trabalho vem sendo realizado na cidade e nos distritos, sendo priorizadas as vias arteriais do transporte público coletivo”, disse Moraes.

“Após o Disk Tapa Buracos, a participação da população aumentou bastante e está sendo essencial para os nossos trabalhos, pois nos informa os locais onde estão os buracos que deverão ser tapados. Além desse apoio da comunidade, os vereadores também vêm nos ajudando muito, pois nos avisam e enviam ofícios informando a via que deverá ser recuperada”, concluiu o presidente da Esurb.

O telefone do Disk Tapa Buracos é o 3212-6196 ou o 3212-1015.

O e-mail é o: esurb.tapaburacos@gmail.com