Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Plantão POLICIAL 03/02/2021

POLÍCIA MILITAR PRENDE AUTOR DE HOMICÍDIO TENTADO

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, nessa quarta-feira, 03, por volta das 00h58min, compareceu na rua Claudionor Antônio de Brito, bairro Cintra em Montes Claros, onde, segundo informações, havia uma pessoa caída ao solo vítima de golpes de faca. No local, a equipe policial encontrou a vítima, homem de 41 anos, caída ao solo com uma perfuração no abdômen. A vítima relatou que havia sofrido um golpe de faca desferido por indivíduo de alcunha “Bi Bosta”, residente à rua Santa Catarina. A vítima disse que o motivo da agressão foi devido o autor ter presenciado a vítima conversando com a companheira do autor, que gerou ciúmes e resultou numa discussão e logo após o autor teria se deslocado até sua casa e retornou armado com uma faca. O autor foi identificado e após colher informações, a guarnição deslocou até a casa dele, onde fizeram contato com seu genitor, após dada ciência da ocorrência, ele autorizou a entrada dos militares para as buscas e informou que o autor é seu filho e que ele estaria dentro da casa. Ao entrar no imóvel, a equipe policial deparou com o autor vindo dos fundos da casa, sendo ele abordado. O genitor do autor informou aos militares que minutos antes, o seu filho teria chegado em sua casa e disse que veio buscar uma faca, que ele estava bastante agressivo, pegou a faca tipo peixeira, da cozinha da casa, e subiu a rua sentido o local onde o fato ocorreu, e que minutos depois o autor retornou, mas estava apenas com uma barra de ferro e uma garrafa nas mãos, não retornando com a faca. Foi feito buscas na casa, para encontrar a arma do crime, porém sem êxito. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o hospital da Santa Casa. O autor, homem de 41 anos, foi preso e entregue na DP.

POLÍCIA MILITAR APREENDE ARMA DE FOGO EM MONTES CLAROS

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, nessa terça-feira (02), por volta das 16h50min, em operação conjunta com a Polícia Civil, cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar no Povoado de Santa Cruz, Zona Rural de Montes Claros. Durante buscas foi localizado dentro de um guarda-roupas uma pistola calibre .380, municiada com 14 (quatorze) munições intactas. O autor foi preso e entregue na DP, com o material apreendido.

POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS EM MONTES CLAROS

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, nessa terça-feira (02), por volta das 14h55min, durante patrulhamento na rua Cícero Pereira, bairro Santos Reis, recebeu informação de intenso tráfico de drogas no endereço citado. Diante dessas informações a equipe policial abordou os suspeitos alvos da denúncia. Durante buscas foram apreendidos R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), 11 (onze) papelotes de substância semelhante a cocaína, 05 (cinco) porções grandes da mesma droga e 01 (um) tablete de substância semelhante a maconha. Os autores, homens de 19, 20 e 26 anos, foram presos e entregues na DP com o material apreendido.

MONTES CLAROS – Nessa quarta-feira (03), por volta das 00h46min, a equipe policial recebeu informações que em uma casa situada na rua Q, bairro Residencial Monte Sião, mora uma mulher que se encontra acamada, em estado de debilidade neural e físico motora, e que devido a esta condição alguns indivíduos estavam utilizando a casa para o homizio e comercialização de entorpecentes. Diante das informações, os policiais militares deslocaram no endereço citado, onde bateram no portão e anunciaram a presença da Polícia Militar. Nesse momento dois suspeitos evadiram em desabalada carreira pelos fundos da residência pulando o muro dos fundos e invadindo as residências vizinhas. Com apoio das guarnições do turno, os indivíduos foram alcançados, abordados e identificados, homens de 19 e 22 anos, e durante buscas foi encontrado 01 papelote de substância semelhante a cocaína. A equipe policial entrou na residência, sendo que realmente tinha uma senhora acamada e nas condições citadas acima. Em conversa ela relatou aos militares que conhece os indivíduos abordados, uma vez que frequentam a sua casa diariamente, contudo não sabia dizer se eles guardavam algo de ilícito na casa, tendo em vista que, devido a sua condição física, ela não consegue se locomover e fica o tempo todo deitada na cama, mas tem conhecimento que os mesmos são envolvidos no tráfico de drogas. Durante buscas na residência foi localizada uma sacola contendo 225 (duzentos e vinte e cinco) pedras de substância semelhante a crack, 01 (um) tablete médio de substância semelhante a maconha, 05 (cinco) buchas da mesma droga, 01 balança de precisão, R$ 115,50 (cento e quinze reais e cinquenta centavos) em dinheiro e uma planta de maconha. Os autores foram presos e entregues na DP, com o material apreendido.