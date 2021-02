Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Bocaiúva assina filiação e está de volta ao CIMAMS

Norte de Minas – O município de Bocaiúva retornou ao quadro de filiados do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene – CIMAMS. O prefeito Roberto Jair Torres assinou o termo de filiação do seu município e fez um destaque sobre a importância de fazer parte do Consórcio, que tem se destacado na busca de importantes serviços e que podem ajudar sobremaneira na melhoria da gestão pública.

Situado na parte Norte do Estado de Minas Gerais, Bocaiuva que está a cerca de 48 km de Montes Claros, e 369 km da capital Belo Horizonte. É o sexto município mais populoso do Norte de Minas e o 69º do Estado, com população, de acordo com dados do IBGE de 2013, com 48974 habitantes.

Nos seis anos de existência do CIMAMS, Bocaiúva sempre fez parte do quadro de filiados, por isso, o prefeito bocaiuvense destacou a importância de fazer parte do consórcio, considerando que o seu município tem uma participação significativa na sua história.

O secretário executivo do CIMAMS, professor Luiz Lôbo explicou ao novo integrante, que o Consórcio é uma ferramenta importante que os municípios têm para melhorar a gestão municipal. O objetivo principal é proporcionar economia e resolução conjunta de problemas comuns entre os seus consorciados. O agrupamento de municípios através do CIMAMS é uma ferramenta legal, instituída por lei federal que permite a resolução de problemas de forma conjunta, com menor custo.

O presidente do CIMAMS, Valmir Morais de Sá, prefeito de Patis, comemorou mais esta filiação e destacou que ela segue a lógica do fortalecimento institucional da entidade na sua meta de atingir o objetivo que é de atingir 100 municípios filiados das regiões do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha.