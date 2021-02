Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quarta-feira, 3 de fevereiro

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Para esta quarta-feira (3/2) estão previstas chuvas localmente fortes, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento, em parte de Minas Gerais. Os temporais devem ocorrer, principalmente, nas áreas Norte, Oeste e Sul do estado.

O cenário se torna propenso às chuvas devido ao encontro do ar quente com um fluxo de umidade vindo da região amazônica. O dia segue quente e abafado, com calor de 38ºC em algumas cidades mineiras. A mínima prevista é de 14ºC.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).