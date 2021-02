Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de fevereiro de 2021.

Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 4 de fevereiro

Montes Claros – Nesta quinta-feira (4/2) o calor continua forte em Minas Gerais. Em algumas cidades do Vale do Jequitinhonha a temperatura pode atingir os 40ºC. A tendência para os próximos dias é de chuva sobre as regiões do estado, devido ao avanço de um sistema frontal.

O tempo fica instável devido ao aquecimento, com condições de ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.

