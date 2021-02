Engenharia do Exército seleciona pessoal civil para contratação

O Exército Brasileiro inicia Processo Seletivo que permitirá a contratação de profissionais civis para atuarem em obra ferroviária no Nordeste. As inscrições estarão abertas no período de 24 de fevereiro a 09 de março de 2021.

Concorrem pessoas de ambos os sexos, com diferentes Níveis de Ensino (Superior, Médio e Fundamental), para as seguintes especialidades: Engenheiro Civil (nível sênior com experiência em ferrovia); Chefe de Campo de Terraplenagem; Técnico de Laboratório de Solos; Motorista com CNH Categoria “D”; Operador de Escavadeira Hidráulica; Operador de Motoniveladora; e Operador de Recicladora. Os salários variam de R$ 3.719,79 a R$ 10.887,56.

A finalidade é atender à demanda de obras e serviços de engenharia a serem executados em um trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), no estado da Bahia. A referida obra será executada pelo 4º Batalhão de Engenharia de Construção, sediado em Barreiras (BA), com o apoio de outros batalhões que integram o Sistema de Engenharia do Exército, sob a coordenação do 1º Grupamento de Engenharia, em João Pessoa (PB). Devido ao grande porte deste empreendimento, será necessária a contratação de mão de obra civil.

Nessa primeira fase da seleção, será feito um Cadastro Reserva, com o número de vagas a definir. Posteriormente, os selecionados serão contratados pelo Exército Brasileiro por tempo determinado, cujas funções serão exercidas no local da obra, situada nos municípios de Santa Maria da Vitória (BA) e Correntina (BA).

Os interessados podem acessar o edital e outras informações no seguinte link:

https://drive.google.com/drive/folders/1h-t4OOAPT0JpdPL52BU_uqdODpajiCju

Dúvidas e outros esclarecimentos podem ser sanados por meio do e-mail pctdfiol@1gec.eb.mil.br ou pelo telefone (77) 3611.9266.