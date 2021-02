Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Santa Casa de Montes Claros promove ações anuais em comemoração aos 150 anos

Montes Claros – Com o slogan “Santa Casa de Montes Claros: 150 anos na linha de frente”, o hospital lança neste mês de fevereiro uma série de ações, que serão realizadas ao longo do ano, para celebrar o centésimo quinquagésimo aniversário da Instituição. Como primeira ação, foi lançada nesta quinta-feira (04), as atividades que serão desenvolvidas em comemoração aos 10 anos do Serviço de Transplante de Fígado.

Além de publicações de conscientização sobre o tema nas redes sociais, a partir da semana que vem, serão realizadas blitze educativas alusivas à doação de órgãos. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 95% das cirurgias desta natureza são realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o MS, o país conta com o maior sistema público de transplantes do mundo. O Serviço de Transplante de Fígado da Santa Casa Montes Claros faz parte dessa rede há 10 anos. Na última década, o serviço já realizou centenas de transplantes.

A Santa Casa de Montes Claros é referência em transplantes e captação de órgãos. Somente em 2020, mesmo em plena pandemia, o hospital realizou 105 transplantes, sendo 26 de fígado e 73 de rim. Ainda no primeiro semestre do ano passado, a Instituição ficou em primeiro lugar no estado em número de transplantes realizados. “Esse resultado expressa que, mesmo diante da situação de pandemia pelo novo coronavírus, a Instituição tem se empenhado, nas suas mais diversas atuações, no sentido de continuar prestando seus serviços a toda população da região”, afirma Maurício Sérgio, superintendente do hospital.

Além do serviço de transplante de fígado e rim, o hospital também conta com os serviços de transplantes de córneas, tecido musculoesquelético e medula óssea.