* Por: Jornal Montes Claros - 5 de fevereiro de 2021.

MRV oferece 30 mil bolsas de estudo para a área de Tecnologia da Informação

A MRV, plataforma de soluções habitacionais, ao acreditar que a transformação digital é fundamental para que as empresas tenham sucesso e longevidade em seus negócios e ao entender que a educação é a base para qualquer tipo de evolução, irá oferecer 30 mil bolsas de estudo, durante o ano de 2021, para um programa de formação para desenvolvedores. Em parceria com o Órbi Conecta, espaço para startups e inovação de Belo Horizonte, além de Banco Inter e Localiza, a ação visa reduzir o déficit de mão de obra qualificada na área de tecnologia da informação. A parceria entre as empresas soma 100 mil bolsas de estudos.

Os cursos serão disponibilizados na plataforma Digital Innovation One e as inscrições podem ser feitas pelo link https://orbi.co/techboost. A iniciativa busca suprir a necessidade de mercado ao mesmo tempo em que oferece a oportunidade de formação para diversos brasileiros que não têm condições de financiar um curso de programação. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), é esperado que o mercado brasileiro de Tecnologia da Informação tenha um déficit de 290 mil profissionais em 2024. Além disso, segundo o IBGE, o país enfrenta uma taxa recorde de desemprego de 14,6%, impactando 14,1 milhões de pessoas.

“Ao abrir oportunidades de bolsas de estudos para o Órbi Academy Techboost, a MRV está incentivando a formação de mão de obra de jovens para ingressarem no mercado da tecnologia da informação, uma das áreas mais promissoras em relação à empregabilidade no Brasil e no mundo”, explicou Patrícia Brant, Gestora de Atração e Talentos da MRV.

A MRV vai criar bootcamps de estudo com sua própria trilha de conhecimento dentro da plataforma DIO. Os profissionais interessados terão a oportunidade de aprender as linguagens de programação mais demandadas pela empresa e, além disso, os times de RH e TI da companhia acompanharão o desempenho dos estudantes e poderão entrar em contato com aqueles que mais se destacarem.

A live organizada pela MRV e pelo Órbi Conecta acontecerá no dia 05/02, às 19h, pelo link https://youtu.be/VR5UNKzr-sM .