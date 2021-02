Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de fevereiro de 2021.

Montes Claros América vence o Caramuru e sobe na tabela da Superliga

Montes Claros – O Montes Claros América passou pelo Caramuru Vôlei na tarde deste sábado, em um resultado que coloca o Coelhão ainda mais vivo na briga por vaga nos playoffs. Vitória por 3 sets 0, em parciais de 25/21, 25/23 e 25/19. Com o resultado, a equipe subiu para o sexto lugar somando 23 pontos. Está a um ponto do Uberlândia, que é o quinto.

Após o confronto, o auxiliar técnico Bernardo Assis falou sobre a vitória e os objetivos dentro da competição. “Não existe jogo fácil nesta Superliga. É um jogo em que o placar tem que ser construído. A partir do momento que a gente entra, achando que a qualquer momento nós podemos fechar, é aí que acontecem alguns resultados que não gostaríamos. Já perdemos para este time e precisávamos desses três pontos de qualquer jeito porque estamos na reta final de uma classificação. Estamos focados em conseguir a melhor colocação possível”, pontuou.

O grande destaque da partida foi o ponteiro Wilson Silva, que levou o Troféu VivaVôlei para casa e comemorou o feito com os companheiros.

No primeiro set, o Moc venceu por 25 a 21. A equipe americana buscou logo nos primeiros instantes se impor no jogo. Em contrapartida, o Caramuru tentava diminuir e dificultar partida. O domínio do Coelho, por sua vez, durou toda a parcial até o Coelho fechar e abrir 1 a 0.

A segunda etapa foi marcada mais uma vez pelo bom desempenho do Montes Claros América. Apesar de ter vantagem considerável, viu o time paranaense encostar e empatar em 14 a 14. Porém, o Coelho largou na frente mais uma vez e fechou em 25 a 23.

Em um set bem construído e com distância no marcador, os donos da casa não deram chances de reação aos visitantes e fecharam em 25 a 19. A próxima partida acontece nesta quinta-feira (11) contra o Itapetininga, às 19h, no Tancredo Neves.