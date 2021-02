Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Plantão POLICIAL 08/02/2021

Norte de Minas – Polícia Militar apreende drogas em Francisco Sá, Mirabela e São João da Ponte.

FRANCISCO SÁ – A Polícia Militar, nesse domingo (07), por volta das 18h35min, durante patrulhamento na rua Salinas, bairro centro, abordou dois indivíduos em atitude suspeita, e durante buscas foram localizadas 12 pedras de substância semelhante a crack e 01 bucha de substância semelhante a maconha. Os envolvidos, homens de 24 e 35 anos, são conhecidos nos meios policiais e possuem passagens pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Os autores foram presos e entregues na DP, com o material apreendido.

MIRABELA – A Polícia Militar, nesse domingo (07), por volta das 18h50min, compareceu na rua Belo Horizonte, bairro São Geraldo, onde o solicitante informou a equipe policial que tempos atrás adquiriu uma arma de fogo e entorpecentes com infratores da cidade e não conseguiu quitar a dívida, e por esse motivo vem sofrendo constantes ameaças de morte. Que nessa data duas pessoas deslocaram a sua residência procurando por ele, e que não sabia informar se eram usuários de drogas querendo comprar drogas ou os indivíduos que o ameaçaram de morte. Devido à gravidade das ameaças, e por temer pela sua vida, ele decidiu acionar a Polícia. O solicitante informou também que está comercializando drogas na cidade para conseguir o dinheiro para quitar a dívida. Os militares perguntaram ao solicitante se havia ilícitos na sua residência, sendo confirmado por ele. Durantes buscas, foram encontrados pelos militares, no interior de uma gaveta do guarda-roupa, 12 invólucros contendo substância semelhante a crack. O autor revelou que vende por R$ 10,00 (dez) reais cada pedra de crack e que vem atuando há aproximadamente 5(cinco) meses na traficância. o autor relatou também que a arma de fogo foi subtraída em data pretérita e não quis informar quem seria os infratores por medo de represálias. O autor, homem de 32 anos, foi preso e entregue na DP com o material apreendido.

SÃO JOÃO DA PONTE – A Polícia Militar, nesse domingo (07), por volta das 23h50min, recebeu uma denúncia informando que nessa data, uma mulher já conhecida nos meios policiais por envolvimento no tráfico de drogas, estava vindo de Montes Claros para São João da Ponte, trazendo uma grande quantidade de drogas, em um veículo GM Corsa preto. Diante das informações, as equipes policiais fizeram o cerco e bloqueio e tiveram êxito na abordagem ao referido veículo. Durante buscas foi localizado um pacote contendo uma pedra bruta de substância semelhante a crack. As autoras, mulheres de 25 e 41 anos, foram presas e entregues na DP com o material apreendido.

Fonte: Ascom PMMG