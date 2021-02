Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Prefeitura de Moc dará início ao programa de castração de cães e gatos

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros dará início, neste mês de fevereiro, ao programa de manejo populacional de cães e gatos. O projeto tem o objetivo de realizar o controle reprodutivo através de cirurgias de castração, desenvolvendo ainda ações de mobilização social e educação em saúde.

O programa se tornou possível após a aquisição do veículo “castramóvel”, onde deverão ser realizadas as cirurgias dos animais. O castramóvel possui uma estrutura com três salas, onde serão realizadas as cirurgias e os procedimentos pré e pós-cirúrgicos.

O programa de castração será destinado aos cães em situação de rua e também aos animais pertencentes a famílias carentes. No trabalho com os cães de rua, equipes do município deverão recolher os animais e levá-los ao Centro de Controle de Zoonoses. No local eles serão castrados e microchipados. Após 10 dias de recuperação, não havendo surgido nenhum interesse em adoção, os animais serão soltos no mesmo local de que foram retirados.

Já para os cães que pertencem a famílias carentes, haverá um acompanhamento através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), onde será realizado um inquérito canino e o devido agendamento para a realização da cirurgia. É importante destacar que a população não deve procurar o CCZ para a realização do procedimento, uma vez que o mesmo será feito apenas por agendamento.

A estimativa da Prefeitura é de que três mil cães e mil gatos sejam castrados em um ano.