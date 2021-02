Como mudar um grupo do WhatsApp para o Signal

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de fevereiro de 2021.

Diante dos problemas com a privacidade do WhatsApp, mudar um grupo inteiro dele para o mais Signal, é uma excelente opção.

Se você decidiu abandonar o WhatsApp e se mudar para o Signal, uma das maiores preocupações que você provavelmente tem é: como fazer amigos e familiares se moverem e como migrar seus grupo para o novo aplicativo. Temos uma resposta para um desses problemas.

Se você tem vivido em uma caverna, é bom saber que recentemente o WhatsApp – que pertence ao Facebook – está mudando sua política de privacidade e você tem que ‘concordar e aceitar’ se você planeja continuar usando o aplicativo até o dia 8 de fevereiro.

O WhatsApp será “inexoravelmente vinculado” ao Facebook daqui para frente, e embora o WhatsApp tenha “esclarecido” que essas mudanças são apenas para usuários de negócios do WhatsApp, para ser honesto tudo isso não parece muito convincente ou seguro. E acredite, mesmo que queira instalar o WhatsApp GB, que é uma versão modificada do aplicativo, seus dados continuarão a ser compartilhados.

Existem opções de aplicativos de mensagens mais seguros disponíveis para os usuários, como o Signal e o Telegram. E graças a Elon Musk twittando sobre “Use o Signal”, essa parece ser a melhor escolha.

O que é o Signal?

O Signal é um aplicativo criado, pasmem, por um dos criadores originais do WhatsApp. Seu criador deixou o WhatsApp quando ele foi vendido para o Facebook, justamente por não concordar com a política de privacidade do Facebook.

No geral, o Signal presa pela segurança dos dados dos usuários. Ele emprega criptografia de ponta a ponta, permitindo que os usuários enviem mensagens de alta qualidade em grupo e com segurança, incluindo textos, imagens, vídeos, arquivos de voz etc.

Há versões para Android, iOS e para Desktop.

Mas o grande problema de migrar do WhatsApp, é o fato que simplesmente todo mundo no Brasil só usa ele, se você sair, vai ficar isolado. Por isso, se você tiver poder para convencer outros a mudar, é possível migrar um grupo do WhatsApp inteiro para o Signal. Vejam como abaixo.

Como mover grupos do WhatsApp para o Signal

Certifique-se de que o Signal foi baixado e instalado.

Configure o aplicativo na sua ponta. Você só precisa colocar seu número de telefone.

Agora, selecione o menu de ação clicando nos três pontos verticais no canto superior direito do aplicativo.

Selecione ‘Novo grupo’.

Agora, você precisará adicionar pelo menos um contato para poder configurar um grupo no Signal. Escolha esse contato para começar. Toque na seta para continuar.

Nomeie o grupo e clique em ‘Criar’.

Em seguida, na janela do grupo clique nos três pontos verticais no canto superior direito.

Clique em ‘Configurações de grupo’ e toque em ‘Link de grupo’.

Alternar ‘link de grupo’ para ‘Ligado’ e, em seguida, toque em ‘Compartilhar’ para obter um link compartilhável para o grupo.

Você pode copiar este link e compartilhá-lo com outros que você deseja no grupo.

Você pode copiar colar este link onde for conveniente para você e tudo o que as pessoas precisam fazer é clicar nele e participar.

No entanto, suas conversas mais antigas não serão transferidas para o Signal, obviamente. Mas isso é honestamente um pequeno preço a pagar por privacidade.