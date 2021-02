Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Moc América Vôlei vence Itapetininga e assume quinta colocação na Superliga Masculina

Montes Claros – No Ginásio Tancredo Neves, o Montes Claros América venceu o Itapetininga, na noite dessa quinta-feira, por 3 sets a 0 (parciais de 25/18, 26/24 e 25/20 ), em partida válida pela sétima rodada do segundo turno da Superliga. A vitória colocou o Coelho no quinto lugar.

Eleito o melhor em quadra, o ponteiro Vini Silveira conquistou o Troféu VivaVôlei e falou sobre o prêmio e o momento da equipe. “Jogo muito importante pra gente, um adversário direto na busca por classificação aos playoffs. Estou muito feliz com esse troféu. Agora, com esses jogos difíceis que a gente tem na sequência, mas aproveitar esse momento bom da equipe e celebrar”, agradeceu.

Magoo também falou a respeito do desempenho dos comandados e do triunfo desta quinta. “Uma vitória em cima de um adversário direto. Todo mundo sabia da importância do jogo de hoje pra sequência do campeonato, numa fase final. Claro que ainda temos mais quatro jogos duríssimos. Nós temos que aproveitar o mando, embora não tenha a nossa torcida que é sempre apaixonada, mas a gente se portou muito bem. Encaramos muito bem o jogo, pressionamos o adversário e o time foi bem hoje. Os garotos estão de parabéns”, disse.

O JOGO

O primeiro set foi bem acirrado, com o Itapetininga dificultando a vida do Coelho como já era esperado. Apesar disso, o Moc América conseguiu segurar a vantagem e, diante de uma virada no início da parcial, voltou a ficar na frente e administrar até fechar em 25 a 18.

Na volta, o Vôlei Um começou vencendo e abriu distância no marcador em 10 a seis, o que obrigou o técnico Fabiano Magoo pedir tempo. A parada surtiu efeito e a equipe americana igualou as forças, virou em 15 a 14 e dominou até o adversário empatar em 21 a 21. Mas, a vitória em 26 a 24 e 2 a 0 no agregado.

A terceira parcial continuou movimentada, com alguns pontos de diferença. Ainda contando com os erros do adversário, o Coelho soube aproveitar os bons momentos para se sobressair. Embora via o oponente encostar, o time americano fez a lição de casa e, mais uma vez, segurou até encerrar em 25 a 20.

O próximo jogo será no dia 20 contra o Blumenau-SC, às 20h, fora de casa.