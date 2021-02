Montes Claros – Prefeitura de Montes Claros proíbe eventos particulares com mais de 5 pessoas no Carnaval

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Depois de anunciar que a cidade não vai ter ponto facultativo no Carnaval e que as repartições públicas municipais funcionarão normalmente nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, a Prefeitura de Montes Claros publicou decreto implementando medidas que deverão ser seguidas durante o período carnavalesco.

De acordo com o Decreto 4.170, de 8 de fevereiro de 2021, fica ratificada a proibição de utilização de vias públicas para manifestações do Carnaval de Rua, no período de 12 a 16 de fevereiro. Ficou determinada também a proibição de realização de eventos comemorativos de qualquer natureza, pelos clubes recreativos e de serviço.

As comemorações particulares em residências também foram limitadas a 5 pessoas, salvo as que ali já coabitarem. Bares, restaurantes e similares devem funcionar respeitando as normas de horário e funcionamento atualmente em vigor, sem a possibilidade de realização de eventos temáticos ou terceirizados e sem qualquer apresentação musical.

Casas de festas e eventos não podem promover qualquer tipo de comemoração ou evento de cunho carnavalesco.

Ficou determinado, também, que as secretarias municipais de Defesa Social, Saúde e Serviços Urbanos, de forma conjunta, intensifiquem a fiscalização nas datas comemorativas.

O objetivo da Prefeitura, com esse decreto, é evitar as aglomerações que costumam ocorrer no período e assim impedir a propagação do novo coronavírus. Lembrando que a vacina está sendo aplicada aos poucos na população, e por isso é importante não relaxar nas medidas de proteção, uma vez que estamos ainda distantes de alcançar a imunidade de rebanho e todo o cuidado é necessário para evitar contrair e passar a doença para os nossos entes queridos.