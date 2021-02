Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de fevereiro de 2021.

Gastronomia – Receita de arroz de frango ao forno

Você vai precisar de:

1 caixa de molho de tomate

1 kg de frango desfiado

4 xc. de arroz cozido

2 cebolas fatiadas

½ maço de hortelã picado

4 ovos cozidos e picados

200g de bacon picado e frito

Salsinha picada

2 caixas de creme de leite

500g de queijo mussarela

Manteiga para untar

Sal e pimenta (se necessário)

MODO DE PREPARO

– Misture o arroz com o frango desfiado, a cebola, o hortelã, a salsinha, os ovos e o bacon. Se for necessário corrija o sal e a pimenta.

– Vá intercalando num pirex camadas de arroz com o creme de leite e o queijo mussarela fatiado da seguinte forma: mistura do arroz, creme de leite, fatias de queijo. Repita tudo mais uma vez. Agora, uma [ultima camada só com a mistura do arroz.

– Coloque sobre a [ultima camada de arroz o molho de tomate peneirado, cubra tudo com queijo mussarela e leve ao forno por cerca de 15 minutos para derreter todo o queijo e deixar tudo bem gostoso.

* Tempo total de preparo: 30 minutos de preparo + 15 minutos no forno