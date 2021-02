Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2021.

Fora de casa, Montes Claros América terá confronto direto com o Blumenau-SC por vaga nos playoffs da Superliga

Montes Claros – O Montes Claros América Vôlei viaja, nesta sexta-feira (19), rumo ao sul do país para encarar o Apan/Eleva/Blumenau-SC. A partida é válida pela oitava rodada da Superliga Masculina, acontecerá no próximo sábado (20), às 17h, no Ginásio Sebastião Cruz e terá transmissão do Canal Vôlei Brasil.

Um ponto separa os dois times na tabela. O Coelho, que vem de três vitórias consecutivas, assumiu o quinto lugar com 26 pontos ao vencer o Itapetininga no jogo anterior. Já os catarinenses estão em sexto com 25.

O ponteiro Ygor Ceará falou sobre a consistência do time nos últimos três jogos, que é fruto do que vem sendo trabalhado nos treinamentos e espera conseguir mais um triunfo.

“Eles ganharam da gente aqui dentro de casa, a gente vê que é uma equipe forte, mas que estamos em outro momento. A gente estava iniciando uma retomada e, agora, estamos concretizando isso com três vitórias. Queremos conseguir a vitória lá, sendo um confronto direto, conseguir essa vaga entre os oito. No final, tem esses outros confrontos também com equipes fortes, que vamos buscar, lógico, o nosso melhor desempenho, pois vai nos preparar para os playoffs”, pontuou.

Ceará avalia que o momento é de ter calma nas tomadas de decisões e que o grupo saiba usar melhor as estratégias dentro de quadra. “Acho que vamos ganhar desses times errando menos. Nesses últimos jogos, conseguimos manter o equilíbrio nos três sets e errando menos. Não podemos ir muito pelo emocional, mas pela parte tática e técnica. Estudar bastante eles e, errando menos e com consistência, temos chance de fazer um jogo disputado e conseguir a vitória também”, concluiu.

CAMPANHA NA SUPERLIGA

1º Turno

3/11/20 – Montes Claros América 1×3 Vôlei Renata (18/25, 25/21,19/25, e 17/25)

5/11/20 – Sesi 3×1 Montes Claros América (17/25, 25/16, 25/22 e 25/22)

11/11/20 – Azulim/Gabarito/Uberlândia 3×1 Montes Claros América (20/25, 25/23, 25/19 e 25/23)

14/11/20 – Montes Claros América 3×0 Pacaembu/Ribeirão (25/19, 25/10 e 25/15)

21/11/20 – Montes Claros América 3×1 Vedacit Vôlei Guarulhos (25/22, 25/15, 22/25 e 25/18)

25/11/20 – Caramuru Vôlei 3×1 Montes Claros América (25/23, 25/19, 17/25 e 25/18)

28/11/20 – Vôlei Um Itapetininga-SP 2×3 Montes Claros América (25/18, 25/27, 25/22 e 22/25 e 9/15)

5/12/20 – Montes Claros América 0x3 Apan/Eleva/Blumenau (31/33, 31/33 e 16/25)

9/12/20 – Montes Claros América 0x3 Sada Cruzeiro (27/29, 24/26 e 22/25)

12/12/20 – EMS Taubaté Funvic 3×1 Montes Claros América (25/17, 25/21, 23/25 e 26/24)

20/12/20 – Montes Claros América 3×1 Minas Tênis Clube (25/18, 22/25, 25/23 e 25/20)

2º Turno

22/12/20 – Vôlei Renata-SP 3×2 Montes Claros América (23/25, 25/20, 15/25, 25/17 e 15/11)

08/01/21 – Montes Claros América 3×2 Sesi (22/25, 33/35, 25/19, 25/19 e 19/17)

16/01//21 – Montes Claros América 3×0 Azulim/Gabarito/Uberlândia (25/23, 29/27 e 29/27)

27/01/21 – Pacaembu/Ribeirão Preto 3×0 Montes Claros América (27/25, 25/22, 21/25 e 27/25)

30/01/21 – Vedacit/Vôlei Guarulhos 0x3 Montes Claros América (31/29, 27/25 e 26/24)

06/01/21 – Montes Claros América 3×0 Caramuru Vôlei (25/21, 25/23 e 25/19)

11/02/21 – Montes Claros América 3×0 Vôlei Um Itapetininga (25/18, 26/24 e 25/20)