* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – MCTrans registra queda no número de multas aplicadas

Montes Claros – A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros (MCTrans) vem reduzindo o número de aplicações de multas e autuações no município. Isso é o resultado da estratégia da empresa de priorizar a educação no lugar da punição, promovendo diversas ações e campanhas educativas durante todo o ano, conscientizando a população sobre a importância de obedecer as regras do trânsito.O objetivo é proporcionar um trânsito mais humano e seguro para motoristas, motociclistas e pedestres.

Como resultado dessas ações, a MCTrans reduziu em cerca de 50% a quantidade de multas aplicadas no município no biênio 2017-2018, em comparação com as infrações registradas nos anos de 2015 e 2016, quando o município aplicou 79.991 e 79.388 multas, respectivamente.

Durante todo o ano de 2017, 43.450 multas foram aplicadas. Em 2018, esse número caiu para 36.901, uma média de 3.075 multas por mês. Em 2019, 38.260 autuações foram feitas. E, em 2020, a empresa autuou 34.391 motoristas/motociclistas, ou seja, uma média de 2.865 multas/mês.

Assim, em comparação com os anos de 2017 e 2018, as multas aplicadas no biênio 2019/2020 sofreram uma redução de 9,58%.