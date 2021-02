Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Plantão POLICIAL 18/02/2021

MONTES CLAROS – Nessa quarta-feira (17), por volta das 22h50min, a equipe policial montou campana em um matagal na alameda A, bairro Nova Suíça, com intuito de monitorar um indivíduo que traficava drogas no local. Na campana foi visualizado o autor vendendo entorpecentes a vários indivíduos, durante uma das vendas os militares abordaram os envolvidos, sendo que nesse momento o homem que comprou a drogas veio a dispensar no chão 02 pinos de substância semelhante a cocaína e uma bucha de substância semelhante a maconha. Durante buscas foi encontrado com o alvo da campana, homem de 21 anos, a quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) em dinheiro, e com o abordado que estava comprando a droga, identificado homem de 18 anos, foi encontrado a quantia de R$10,00 (dez reais). Em um “monturo” próximo, dentro de tijolos, onde o autor deslocava para pegar os produtos para vender, foram encontrados 08 pinos de substância semelhante a cocaína, 06 buchas de substância semelhante a maconha e 11 pedras de substância semelhante a crack. Os autores foram presos e entregues na DP, com o material apreendido.

MONTES CLAROS – A Polícia Militar, nessa quarta-feira (17), por volta das 09h50min, durante incursão na rua Santo Inácio, Conferência Cristo Rei, abordou três indivíduos em atitudes suspeitas. Durante buscas foram localizados 63 buchas de substância semelhante a maconha, 89 papelotes de substância semelhante a cocaína, 27 pedras de substância semelhante a crack e R$ 162.00 (cento e sessenta e dois reais) em dinheiro. Os autores presos, homens de 22 e 25 anos, e o menor de 14 anos apreendido em flagrante de ato infracional, foram entregues na DP com o material apreendido.

MONTES CLAROS – Nessa quarta-feira (17), por volta das 10h50min, durante operação Carnaval na rua Antônia Gonzaga Rosulek, Major Prates, policiais militares depararam com três indivíduos em atitudes suspeitas, e ao realizar busca pessoal em um dos envolvidos, homem de 25 anos, foi encontrada em sua cintura uma sacola plástica contendo 37 buchas de substância semelhante a maconha, 11 pinos de substância semelhante a cocaína, 43 pedras de substância semelhante a crack e um aparelho celular. Com o segundo abordado, homem de 24 anos, foram encontrados 03 pares de brincos totalizando 06 peças, 01 anel e 01 correntinha de pescoço com pingente, material esse com etiqueta escrito Veneza semijoias, sendo que o mesmo entrou em contradição ao explicar a procedência das referidas semijoias que estavam em seu bolso. Com o terceiro abordado, menor de 12 anos, nada foi encontrado. Os dois autores foram entregues na DP com o material apreendido.