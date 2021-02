Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Sebrae Minas realiza oficinas gratuitas sobre planejamento, finanças e marketing digital

Montes Claros – Nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, o Sebrae Minas vai promover três oficinas para orientar donos de pequenos negócios de Montes Claros e região a alcançarem melhores resultados em suas empresas. As capacitações presenciais são gratuitas e vão tratar de temas sobre gestão financeira, planejamento estratégico e marketing digital. As atividades acontecem sempre às 19h, na agência do Sebrae Minas, em Montes Claros (Av. Mestra Fininha, 1448 – Funcionários). As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelos telefones (38) 3224-7350, 3224-7368 ou 3224-7369.

“Acreditamos que planejar e rever resultados e decisões são medidas importantes para a permanência no mercado. As mudanças são constantes, assim como deve ser o aprimoramento da gestão empresarial”, ressalta o analista do Sebrae Minas Walmath Magalhães.

As inscrições também podem ser feitas pelos links:

Gestão financeira – 23/02:

https://loja.sebraemg.com.br/#!/detalhe/21512/oficinas-de-gestao-financeira

Planejamento estratégico – 24/02:

https://loja.sebraemg.com.br/#!/detalhe/21509/oficina-de-planejamento-estrategico-nas-empresas

Marketing digital – 25/02:

https://loja.sebraemg.com.br/#!/detalhe/21511/atendimento-ao-cliente-na-era-digital

Para saber mais sobre cursos e capacitações, acesse Sebrae.mg