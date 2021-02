Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Plantão POLICIAL 19/02/2021

Polícia Militar prende indivíduos com drogas no bairro Ciro dos Anjos

Em 18/02, a Polícia Militar recebeu denúncia de tráfico de drogas que acontecia na Rua José Alves Vieira, no bairro Ciro dos Anjos.

Policiais militares foram ao local da denúncia e fizeram a abordagem de dois indivíduos suspeitos. Durante as buscas, os militares encontraram 19 buchas de maconha.

Os indivíduos foram presos, a droga encontrada foi apreendida, sendo entregues na delegacia de polícia.

Polícia Militar prende indivíduo por furto de loja no bairro Santos Reis

Em 18/02, a Polícia Militar recebeu denúncia dando conta de uma ocorrência de furto, mediante arrombamento, ocorrido em uma loja de roupas no bairro Santos Reis, durante a madrugada.

Após visualizarem as imagens da câmera de segurança, os militares iniciaram o rastreamento e, após várias diligências, lograram êxito na identificação e localização do indivíduo suspeito do furto. Com este indivíduo, os militares encontraram 10 peças de calça jeans furtadas da loja.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e as roupas encontradas foram apreendidas, sendo entregues na delegacia de polícia.