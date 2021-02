Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Prefeitura realiza processo de seleção para cadastro de reserva na Rede Municipal de Educação

Montes Claros – O Município de Montes Claros realizará um processo de seleção para composição de cadastro de reserva para futura e eventual contratação de pessoal para atender às necessidades temporárias da Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2021. As vagas serão para cargos de ensino fundamental, médio e superior e os salários variam de R$ 1.100 (cantineiro, 40 horas semanais) até R$ 4.382,35 (analista de educação, inspetor educacional e analista de conteúdos curriculares, todos com 40 horas semanais).

Serão disponibilizadas vagas para cantineiro, servente de zeladoria, auxiliar de docência, auxiliar de secretaria de educação básica, inspetor de alunos, monitor de informática, analista de conteúdos curriculares, analista de educação, inspetor educacional, intérprete de libras, professor de educação básica dos anos iniciais – PEB I, professor de educação básica dos anos finais – PEB II, psicopedagogo e supervisor pedagógico da educação básica SPE.

As inscrições terão início no dia 26 de fevereiro e vão até 4 de março, exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Montes Claros (www.montesclaros.mg.gov.br). O processo de seleção se dará por análise de currículo, sendo que serão analisadas a experiência no cargo pretendido e a formação acadêmica do candidato. O resultado final do processo será divulgado em 17 de março.

O edital está disponível para consulta no site da Prefeitura de Montes Claros através do link https://admin.montesclaros.mg.gov.br/upload/diario-oficial/files/edicoes/2021/fev-21/DiarioOficialEletronico19-02-21.pdf.