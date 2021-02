Montes Claros – Projeto preserva a memória do rock and roll em Montes Claros

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Com o objetivo de preservar a memória do rock and roll e contribuir com a produção cultural e o registro da história desse gênero musical em Montes Claros e região, o War Pigs Rock Bar criou o Projeto Moc Hell Acervo Rock.

A iniciativa, que é coordenada pela acadêmica do curso de Arte e História Halyria Ventura Oliveira e conta com o apoio da Prefeitura e da Lei Aldir Blanc, tem a intenção de reunir documentos, dados, fotos, objetos e vídeos que remetam a lembranças do ritmo rock and roll na cidade.

Esse acervo ficará exposto e catalogado em um local criado para esse fim chamado Casa do Rock de Moc, um espaço cultural de agregação da cultura rock metal, pop e blues, localizado no piso superior do War Pigs Rock Bar.

Para tanto, a coordenadora convoca a população a participar do projeto enviando quaisquer registros históricos que fazem referência ao rock para o e-mail mochellacerv@gmail.com ou pelo whatsapp 9 8865-0020.

Uma vez os registros históricos reunidos, a intenção é produzir um livro, um e-book e um documentário com os materiais. A inauguração do acervo está agendada para acontecer no próximo mês de junho. O War Pigs Rock Bar fica localizado na avenida Mestra Fininha, 1054 – Vila Santa Maria.