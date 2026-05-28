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Montes Claros recebe programação especial do projeto “Ciranda no Samba – Da roda ao mundo”
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Montes Claros recebe programação especial do projeto “Ciranda no Samba – Da roda ao mundo”

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Encontro reúne mestres, artistas e comunidade em vivências culturais no Espaço Cultural Cordão de Ouro.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — O Ciranda – Grupo de Cultura Popular promove neste fim de semana o encerramento do projeto “Ciranda no Samba – Da roda ao mundo”, com uma programação que celebra as tradições populares brasileiras. O evento reúne mestres, artistas, pesquisadores e comunidade em momentos de intensa vivência cultural, com rodas abertas e formações educativas.

Programação

Local: Espaço Cultural Cordão de Ouro – Rua São Paulo, 833, bairro Todos os Santos.

  • Sexta-feira (29/5)
    • Roda Aberta – 19h30 Encontro dos Sambas de Coco e de Roda, aberto ao público, com música, dança e celebração coletiva.
  • Sábado (30/5)
    • Formação Intensiva – Samba de Coco (09h às 12h)
    • Formação Intensiva – Samba de Roda (16h às 19h) Vivência conduzida por mestres convidados e suas pareias, abordando:
      • História e contextos culturais.
      • Ritmos e musicalidade.
      • Dança e corporeidade.
      • Instrumentos e práticas tradicionais.
      • Troca de experiências e vivências populares.

Mestres convidados

  • Mestre Minduim e Lizandra Pereira — Grupo Cordão de Ouro, Itabuna (BA).
  • Pedro Campolina e Luana Campos — Coletivo Coco da Gente, Belo Horizonte (MG).

Sobre o projeto

O “Ciranda no Samba – Da roda ao mundo” promoveu encontros formativos, pesquisas e vivências práticas, fortalecendo o aprendizado técnico e o reconhecimento das histórias e identidades que sustentam as manifestações culturais.

  • Objetivo: aproximar participantes das tradições do samba.
  • Premissa: buscar a “água na fonte”, valorizando o contato direto com mestres e detentores dos saberes tradicionais.

Sobre o Ciranda

O Ciranda – Grupo de Cultura Popular atua em Montes Claros com projetos de pesquisa, formação e difusão das tradições populares brasileiras.

  • Ações contínuas: Cirandinha (infantil), Roda Aberta (mensal), Na Roda do Ciranda (circulação em comunidades rurais).
  • Princípio: transformar a cultura em espaço de encontro, pertencimento e continuidade.

O encerramento do projeto Ciranda no Samba reforça o papel de Montes Claros como polo cultural do Norte de Minas, valorizando tradições afro-brasileiras e aproximando gerações em torno da música, da dança e da memória popular.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do Ciranda

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